İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2025 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6945
  • EURO
    48,8379
  • ALTIN
    5275.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Gaziantep'te dehşet! İkazın bedeli ağır oldu

Gaziantep'te, parkta uygunsuz hareketlerde bulunan bir çifti uyaran vatandaş, erkek şahsın motosiklet kaskıyla saldırısına uğradı. Ağır yaralanan adam, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA6 Ekim 2025 Pazartesi 09:56 - Güncelleme:
Gaziantep'te dehşet! İkazın bedeli ağır oldu
ABONE OL

Gaziantep'te, parkta uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyaran adam, erkek şahıs tarafından motosiklet kaskıyla canice darbedildi. Ağır yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 61 yaşındaki Ahmet Kayıkçı, parkta uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyardı. Adam ile uyarısına tepki gösteren M.C.A. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası M.C.A., yanındaki motosiklet kaskıyla Ahmet Kayıkçı'yı feci şekilde darbetti ve daha sonra kız arkadaşı E.Ö. ile motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

MOTOSİKLET KASKIYLA CANİCE DÖVÜLEN ADAM KURTARILAMADI

Olay sonrası ağır yaralanan Ahmet Kayıkçı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Ahmet Kayıkçı, bugün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayıkçı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KATİL ZANLISI VE KIZ ARKADAŞI CİNAYET BÜRO OPERASYONUYLA YAKALANDI

Olay sonrası kaçan katil zanlısı M.C.A. isimli şahıs ile kız arkadaşı E.Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin kurduğu özel ekiplerce çevredeki güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemleri incelenerek tespit edildikten sonra adreslerine düzenlenen şok operasyonla yakalandı. Yakalanan katil zanlısı ile kız arkadaşının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

  • Gaziantepte parkta
  • uygunsuz hareketler
  • hastanede yaşamı yitirdi

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.