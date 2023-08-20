İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2023 Pazar / 4 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Gaziantep'te doktora şiddet! 20 kişi saldırdı

Gaziantep'te bir hastanenin acil servisinde görevli bir doktor, hasta yakını olduğu iddia edilen 20 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda doktorla beraber bir güvenlik görevlisi ile bir yöneticide yaralandı.

IHA20 Ağustos 2023 Pazar 02:03 - Güncelleme:
Gaziantep'te doktora şiddet! 20 kişi saldırdı
ABONE OL

Gaziantep'in Şahinbey İlçesinde bulunan Kemal Bayındır Hastanesinde iddiaya göre serum takarken başlayan sözlü kavga yerini kemerli kavgaya bıraktı. Küfürler savuran saldırgan 20 yakınını yanına alarak doktora ve yanında bulunan görevlilere saldırdı. Olayda Acil doktoru Asadullah Beğoglu, Sağlık Gece Müdürü Ahmet Sefa ve güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus yaralandı. Yaralanan doktor yoğun bakıma alınırken beraberindeki görevliler hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken acil servis bir süreliğine hasta kabulüne kapatıldı.

"DOKTORUM ŞU ANDA YOĞUN BAKIMDA, BAŞINDA YAKLAŞIK 15 TANE DİKİŞ VAR"

Darp edilen doktor hakkında bilgi veren Gece Müdürü Ahmet Sefa,

"Saat gece 11 sıralarında hastanemize başvuran çocuk hasta yüksek ateş şikayetiyle başvurdu. Yüksek ateşten dolayı damar yolu açılamamıştı. Açılamayabilir. Bunun üzerine yakınları sinirlendi, hastane içerisinde arbede çıkardı. Biz bunun üzerine güvenlik arkadaşlarımızla birlikte hasta yakınlarını sakinleştirip dışarıya çıkardık. Hastanın müdahalesini yapmaya devam ediyorduk. O sırada çocuğun babası birkaç kişiyi arayıp yaklaşık 3-4 araba dolusu adam çağırmış. Onunla beraber dışarıya çıktığımızda bize ağır hakaretler, küfürler ederek saldırdılar. Doktorum şu anda yoğun bakımda başında yaklaşık 15 tane dikiş var. Beyin travması şikayetiyle Üniversite hastanesine götürdük. Üniversite hastanesi tekrar yoğun bakım gerektiğinden dolayı sevkine karar verdi. Hayati tehlikesi devam ediyor. Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi için ne gerekiyorsa onun yapılması lazım" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.