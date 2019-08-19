Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde istihbarat ve özel harekat şube müdürlüklerinin katılımıyla PKK/KCK/YPG'ye yönelik Düztepe ve Güzelvadi Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda "terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 6 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.
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