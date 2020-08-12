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Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

AA12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:04 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:04
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 336 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 3 kurusıkı tapanca, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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