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Gaziantep'te meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Gaziantep-Yavuzeli karayolunun 41. kilometresinde meydana gelen feci kazada 4 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Yavuzeli ilçesine seyir halinde bulunan A.A. (20) idaresindeki 27 F 5586 plakalı hafif ticari araç, seyir ettiği D-850 karayolunun 41. kilometresinde yoldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu önce refüjde bulunan ağaca çarpan sürücü takla atarak, karşı şeride geçti. Ağacı da deviren araç, daha sonra ise yolun hemen alt tarafında bulunan şarampole devrildi.
 
Feci kazada araçta bulunan sürücü A.A., Mehmet A. (17), Müslüm K. (18) ve Cihan K. (18) çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Gaziantep'teki hastanelere götürdü.
 
Kazada yaralanan şahısların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
 

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