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Gaziantep'te feci kaza! Minibüs vince çarptı: 9 yaralı

Yoğun sisin etkili olduğu Gaziantep'te yolcu minibüsünün kontrolsüz dönüş yapan vince çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA8 Aralık 2023 Cuma 15:12 - Güncelleme:
Gaziantep'te feci kaza! Minibüs vince çarptı: 9 yaralı
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Kaza, yoğun sisin etkili olduğu Gaziantep-Nizip karayolu D-400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep-Nizip arası yolcu taşımacılığı yapan Erol D. kontrolündeki 27 ASH 050 plakalı minibüsü, kontrolsüz dönüş yapan Cengiz G. idaresindeki 27 AC 209 plakalı vince çarptı.

FECİ KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan 9 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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