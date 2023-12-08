Gaziantep'te feci kaza! Minibüs vince çarptı: 9 yaralı

Kaza, yoğun sisin etkili olduğu Gaziantep-Nizip karayolu D-400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep-Nizip arası yolcu taşımacılığı yapan Erol D. kontrolündeki 27 ASH 050 plakalı minibüsü, kontrolsüz dönüş yapan Cengiz G. idaresindeki 27 AC 209 plakalı vince çarptı.

FECİ KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI



Meydana gelen feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan 9 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.