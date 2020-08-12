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  • Gaziantep'te FETÖ sanığı eski savcı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
Güncel

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski savcı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki FETÖ'ye yönelik davada, eski cumhuriyet savcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:24 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:24
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Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hacı S. ile avukatı katıldı.

Sanık Hacı S, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. ByLock kullanmadığını savunan Hacı S, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Hacı S'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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