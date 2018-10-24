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Gaziantep'te, FETÖ şüphelisi çift tutuklandı

Gaziantep'te, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve polis operasyonunda kaçmaya çalışırken yakalanan çift, tutuklandı.

  • DHA
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'silahlı terör örgütü üyesi' olduğu iddiasıyla aranan ve adı açıklanmayan çiftin, Karataş bölgesinde gizlendiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, operasyon düzenledikleri adresten otomobille kaçmaya çalışan kadın ile eşini gözaltına aldı. Üzerlerinden başkaları adına düzenlenmiş sahte kimlik kartları çıkan çift, emniyetteki sorgulamanın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
 
 

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