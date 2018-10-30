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Gaziantep'te FETÖ'den 3 öğretim üyesi yakalandı

Gaziantep'te FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasında üst düzey konumdaki subaylarından sorumlu olduğu iddia edilen 3 öğretim üyesi yakalandı.

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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki yapılanmasında örgütün üst düzey subaylarından sorumlu oldukları öne sürülen 3 öğretim üyesi yakalandı.
 
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, örgütün TSK'daki kripto yapılanması içerisinde askerlerden sorumlu şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.
 
Örgütün üst düzey subaylarından sorumlu "mahrem imam" olduğu öne sürülen 3 öğretim üyesi gözaltına alındı.
 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
 
Şüpheliler, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdikleri bilgiler dikkate alınıp, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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