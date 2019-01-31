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Gaziantep'te FETÖ'nün 13 firari yöneticisi sahte kimlikle yakalandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) firari yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 'Güneydoğu Anadolu Bölgesi imamı' ile 'Gaziantep imamı ve yardımcısının' da bulunduğu 13 şüpheli sahte kimlikle yakalanarak tutuklandı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde FETÖ'nün firari yöneticilerini yakalamak için Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinde görevli tecrübeli polislerden oluşan özel ekip kuruldu.

Yapılan saha ve istihbarat çalışmaları sonucu belirlenen 15 adres, ekiplerce teknik ve fiziki takibe alındı.

Yaklaşık 10 gün süren takip sırasında, ikametlere girip çıkan kişiler tespit edildi.

Özel hareket polislerinin desteğiyle 14 Ocak'ta şafak vakti düzenlenen operasyonda, aralarında Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca da aranan FETÖ'nün sözde "Gaziantep imamı" E.T. ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan yardımcısı M.A'nında bulunduğu 12 firari şüpheli sahte kimlikle yakalandı.

İstanbul ve Kocaeli cumhuriyet başsavcılıklarınca da aranan, örgütün sözde "Güneydoğu Anadolu Bölgesi imamı" A.S ise kentten kaçmaya çalışırken otogarda sahte kimlikle gözaltına alındı.

Emniyete götürülen 13 zanlının, daha önce Türkiye'nin farklı illerinde örgütün belirlediği alanlarda yöneticilik yaptığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı Gaziantep'te, diğerleri ise gönderildikleri Ankara, İstanbul, Mersin, Samsun, Kahramanmaraş, Amasya ve Trabzon'da mahkemelerce tutuklandı.

Yer: Hatay! Alev Alev yandı

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