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Gaziantep'te FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

AA02 Mayıs 2020 Cumartesi 08:31 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 08:31
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu belirlenen H.Y'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında H.Y'nin saklandığı belirlenen örgütün hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada, zanlının, "@kacsaatolduson" kullanıcı adına sahip Twitter hesabının da yöneticisi olduğu iddia edildi.

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