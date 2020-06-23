IHA 23 Haziran 2020 Salı 17:11 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 17:11

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kuran, yöneten, örgüte üye olan,uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Gaziantep ve Osmaniye’de eş zamanlı olarak 62 şahsa yönelik olarak hava destekli, dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan ve film sahnelerini aratmayan operasyon kapsamında 40 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 40 şüpheli şahıstan 25’i şüpheli tutuklanırken, 8 şahıs adli kontrol kararı ile 7 şahıs ise yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında daha önce yakalanan 15 şüpheli şahısla beraber toplamda 40 şüpheli şahsın tutuklandığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA TABANCA, TÜFEK VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ



Operasyon sonucu yakalanan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 2 kilo 87 gram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 24 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 244 adet fişek, 17 adet av tüfeği fişeği, 7 adet kesici alet, 24 adet şarjör, 4 adet tabanca parçası, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.