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Gaziantep'te freni boşalan vinç, 10 araca çarptı

Gaziantep'te, park halindeyken freninin boşalması sonucu hareket eden vinç, 10 araca çarparak durdu. Araçları hasar görenler, vinç firmasından şikayetçi oldu.

  • DHA
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Kaza, öğle saatlerinde, Karacaahmet Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Orhan Tuncer, kullandığı vinci rampada park ederek, araçtan indi. Tuncer'in ayrılmasından kısa süre sonra freninin boşalmasıyla hareket eden vinç, sitede park halindeki 10 araca çarptıktan sonra refüje çıkarak, durdu. Kazada yaralanan olmazken, araç sahiplerinin ihbarıyla gelen polis, inceleme yaparak, hasar tespitinde bulundu. Kazada araçları hasar görenler, büyük çapta maddi zararları olduğunu belirterek, vinç firmasından şikayetçi oldu.
 

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