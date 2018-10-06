Gaziantep'te gerçekleştirilen terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütü PKK/YPG'li olduğu belirlenen H.A.I'nın Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçerek, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Gaziantep'e geldiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin, İstiklal Mahallesi'ndeki bir ikamete düzenlediği operasyonda eylem hazırlığında olduğu iddia edilen şüpheli H.A.İ'yi gözaltına aldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı H.A.İ, "silahlı terör örgütün üye olmak" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.