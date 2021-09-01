Gaziantep'te gurbetçinin aracından çalınan altın ve dövizler bulundu

AA 1 Eylül 2021 Çarşamba 10:50 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 10:50

Fransa'nın Mulhouse kentinde yaşayan ve kısa bir süre önce ailesiyle memleketi Gaziantep'e gelen Hurşit Ümit Güneş'in (24) İnönü Caddesi'ndeki bir dükkanda alışveriş yaptığı sırada altın ve dövizlerin bulunduğu çantanın otomobil içerisinden çalınmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayın gerçekleştiği alandaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tespit ettiği zanlıyı yakalandı. Ekipler, zanlının çaldığı döviz ve altınları Güneş'e teslim etti.

Güneş, gazetecilere, yaklaşık 200 bin lira değerinde altın ve döviz bulunduğu çantanın 28 Ağustos'ta çalındığını anımsattı.

Emniyet ekiplerinin şüphelilerin yakalanması ve çantanın bulunması için gayret ettiğini belirten Güneş, "Emniyetteki herkes ilgilendi, Hırsızlık Büro Amirliğine teşekkür ederim. Hırsızı bir an önce yakalandı. Belgelerim bulundu, Allah devletimizden, milletimizden bin defa razı olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Şu an anavatanımızı bırakarak, gurbet ellere düşme zamanı. Çantanın bulunmasıyla mutlu olduk." diye konuştu.