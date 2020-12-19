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Gaziantep'te hastanede patlama… Sağlık Bakanı Koca: Soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'teki patlamayla ilgili son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 16:57 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 17:12
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'teki patlamayla ilgili son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle;

Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz. 20 yataklı yoğun bakımın yatan hasta sayısı 19 kişiydi. 19 kişiden 7 vatandaşımız olay anında hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız 11 hastanın transferi döneminde, bir hastamız da 4,5 saat sonra nakil yapılan hastanede hayatını kaybetmiş oldu. 10 vatandaşımızın da nakli yapılarak civar hastanelerde tedavileri devam etmekte.

Bu arada müdahale etmeye çalışan 16 hastane personelinin de etkilendiğini gördük. Yoğun bakımda 7 personelin yakın takibi yapılmakta. Kendilerini ziyaret ettik. Bugün yoğun bakımda tedavileri tamamlanıp servise alınmaları mümkün olabilir. Olayla ilgili inceleme hem başsavcılıkça hem de bakanlık olarak soruşturma başlatmış olduk. Bu anlamda herhangi bir sorun ve aksaklık kusur tespit edildiğinde vatandaşımız emin olsun yapılması gereken ne ise yapılacaktır. Milletimizin başısağolsun.

Adalet Bakanı Gül: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Süreçle ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır."

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