Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 11 kişi yakalandı

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada Cengiz Topel, Barak, Çağdaş, Akkent, Geylani, Kılıçoğlu ve Beydilli mahallelerinde ev, işyeri ve araç hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 11 şüpheliyi belirledi. Ekipler operasyon düzenleyerek, 3'ü kadın 11 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan H.K., Ç.K. ve Z.D. isimli kadınlar ile F.H., E.A., E.E.G., U.Y., C.O.A., A.H.Ö., K.H. ve G.K.'nın emniyetteki sorguları sürüyor. Operasyonda ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.