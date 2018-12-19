Gaziantep’te hırsızlık yaptı Manavgat’ta yakalandı
Gaziantep’te hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.
- İHA
Gaziantep'te hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlalden 1 yıl 4 ay olmak üzere 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. H.E. Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
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