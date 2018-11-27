Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gaziantep'te kaçak bahis operasyonu: 34 gözaltı

Gaziantep'te, polis ekipleri tarafından 23 adrese düzenlenen kaçak bahis operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda yasa dışı bahis oynatan 20 şüpheli ile bahis oynayan 14 kişi gözaltına alındı. Operasyon yapılan işyerlerinde yapılan aramalarda ise 5 laptop, 30 bilgisayar hard diski, 15 cep telefonu, 8 yazıcı, 51 bahis kuponu ve 19 bin 417 lira para ele geçirildi.
 
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mısır´da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

Mısır´da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı

Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal isteği

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal isteği

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA