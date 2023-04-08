İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2023 Cumartesi / 18 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2401
  • EURO
    21,011
  • ALTIN
    1242.19
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 5 ölü

Gaziantep havaalanı yolunda gece saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi ölürken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

IHA8 Nisan 2023 Cumartesi 11:43 - Güncelleme:
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 5 ölü
ABONE OL

Kaza, Gaziantep'in havaalanı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Gaziantep istikametine giden otomobilde bulunan yabancı uyruklu Madal Ahmad (36), Sara Mustafa (32), Abdullah Ahmad (2) ile Havaalanı istikametine giden otomobilde bulunan Avukat Emre Özmen (28) ile Avukat Doğukan Küpeli (29) toplam 5 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ile itfaiye sevk edildi. Hayatını kaybeden 5 kişi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülürken ağır yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 28 yaşındaki Avukat Emre Özmen'in Gaziantep'in tanınmış iş insanlarından Levent Özmen'in oğlu olduğu öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.