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Gaziantep'te kayıp vatandaş süs havuzunda ölü bulundu

Gaziantep'te ailesinin kayıp ilanı verdiği kişi, süs havuzunda ölü bulundu.

  • İHA
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Gaziantep  Şahinbey ilçesi Sarıgüllük Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin  arkasında bulunan süs havuzunda hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu  polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
 
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen kişinin Hüseyin  Yeter (54) olduğu anlaşıldı.
 
Yeter'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin  tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
 
Bu arada Yeter için ailesinin iki gün önce kayıp ilanı verdiği  öğrenildi.

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