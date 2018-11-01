Gaziantep'te kayıp vatandaş süs havuzunda ölü bulundu

Gaziantep Şahinbey ilçesi Sarıgüllük Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin arkasında bulunan süs havuzunda hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen kişinin Hüseyin Yeter (54) olduğu anlaşıldı.

Yeter'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu arada Yeter için ailesinin iki gün önce kayıp ilanı verdiği öğrenildi.