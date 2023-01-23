İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2023 Pazartesi / 2 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8099
  • EURO
    20,4238
  • ALTIN
    1161.01
  • BIST100
    5536.48
Güncel

Gaziantep'te kaza: 2 ölü

Gaziantep'te bir minibüs ile 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA23 Ocak 2023 Pazartesi 15:38 - Güncelleme:
Gaziantep'te kaza: 2 ölü
ABONE OL

Eski Nizip Yolu Caddesi kırsal Bedir Mahallesi yakınlarında İzzet Samet A. idaresindeki 27 ALM 024 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet K. yönetimindeki 06 BAG 967 plakalı minibüs ve Mehmet B'nin kullandığı 27 PK 004 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 27 ALM 024 plakalı otomobildeki Kamil Akgün ile eşi Necla Akgül yaşamını yitirdi, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Akgül çiftinin cenazelerinin kırsal Arıl Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.