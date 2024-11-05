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  • Gaziantep'te 'kız alma' meselesi amca oğulları arasında kan akıttı! 2 ölü
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Gaziantep'te 'kız alma' meselesi amca oğulları arasında kan akıttı! 2 ölü

Şahinbey ilçesinde, amca çocukları arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre tartışmanın çıkış sebebi “kız alma” meselesiydi. Kısa sürede büyüyen kavgada ateş açıldı. Olayda 2 kardeş hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

IHA5 Kasım 2024 Salı 18:33 - Güncelleme:
Gaziantep'te 'kız alma' meselesi amca oğulları arasında kan akıttı! 2 ölü
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Olay, Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, amca çocuğu kuzenler arasında kız alma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Keren'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken 2'si ağır 3 yaralı ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eyüp Keren de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan hastanede tedavisi devam eden yaralılardan Muhittin K.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

HAYATINI KAYBEDEN 2 KİŞİNİN KARDEŞ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Silahlı kavgada hayatını kaybeden ve kardeş oldukları öğrenilen Mehmet ve Eyüp Keren'in cenazeleri, tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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