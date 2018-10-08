Gaziantep'te klor gazından zehirlenen 32 kişiden 16'sı taburcu edildi

İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yüzme havuzunda içinden klor gazı geçen borunun delinmesi sonucu gazdan etkilenen 32 kişinin kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını söyledi.

Hastaneye kaldırılanların durumunun iyi olduğunu belirten Sarıfakı, "Dün gece hastaneye 32 kişi kaldırıldı. Bunlardan 16'sının müdahalesi tamamlandı. Gerekli tüm tetkikleri yapıldı ve taburcu edildi. Diğer 16 hastamız tedbir amaçlı müşahede altında. İnşallah onları da en kısa zamanda taburcu ederiz. Hepsinin genel durumu iyi." dedi.

Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde bir yüzme havuzunda içinden klor gazı geçen borunun delinmesi sonucu dün gazdan etkilenen 32 kişi hastaneye kaldırılmıştı.