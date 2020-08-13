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Gaziantep'te koronavirüs vaka sayısı arttı, yeni yasaklar geldi

Koronavirüs vaka sayısının artış gösterdiği Gaziantep'te yeni yasak kararları alındı. Gaziantep Valisi Davut Gül, alınan kararları sosyal medya hesabından duyurdu.

IHA13 Ağustos 2020 Perşembe 10:07 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 10:08
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Evlenen çiftin birinci derece yakınları hariç 65 yaş üstü yaşlıların düğünlere gitmesinin yasaklandığını belirten Vali Davut Gül, “Covid-19 hastalığı maalesef en fazla büyüklerimizi etkiliyor. 65 yaş üstü ulu çınarlarımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep’te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç, 65 yaş üzeri kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır” dedi.

Öte yandan Vali Gül, “Toplu taşıma bulaş riskini arttırdığından, sabah 07.00-10.00 akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00’dan sonra sebze, meyve pazarına gitmeleri yasaklanmıştır” ifadelerini kullandı.

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