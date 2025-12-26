İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9281
  • EURO
    50,6097
  • ALTIN
    6255.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gaziantep'te kundaklama planı: Kiracı ve avukat azmettirdi
Güncel

Gaziantep'te kundaklama planı: Kiracı ve avukat azmettirdi

Gaziantep'te husumetli oldukları mal sahibinin araç ve iş yerini kundaklayan şüphelilerin, kiracı ile avukatı tarafından azmettirildiği ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası 4 kişi tutuklandı.

IHA26 Aralık 2025 Cuma 22:18 - Güncelleme:
Gaziantep'te kundaklama planı: Kiracı ve avukat azmettirdi
ABONE OL

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.D. isimli bir şahsa ait araç ve işyerinin kundaklanması olayları ile ilgili çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, kundaklama olaylarını gerçekleştiren D.Y., H.M.Ö. ve H.Y. isimli 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ilk ifadeleri sonucu olayı azmettirdiği belirlenen T.P. ve O.Ç. isimli 2 şüpheli daha yakalandı.

KUNDAKLAMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI, AZMETTİRİCİLERİN KİMLİĞİ ŞOKE ETTİ

Olayı azmettirme suçlamasıyla gözaltına alınan T.P.'nin müştekinin kiracısı olduğu, O.Ç.nin ise T.P.'nin avukatı olduğu ve olayı aralarındaki husumet nedeniyle gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüpheli şahısların araç ve iş yerini kundaklama anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden D.T., H.M.Ö., H.Y. ve T.P. tutuklanırken avukat O.Ç. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dönerciye daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.