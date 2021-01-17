İSTANBUL 2°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2021 Pazar / 3 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4627
  • EURO
    9,024
  • ALTIN
    437.81
  • BIST100
    1524.49
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gaziantep'te metruk bina çöktü! Yaralılar kurtarıldı
Güncel

Gaziantep'te metruk bina çöktü! Yaralılar kurtarıldı

Gaziantep'te metruk bina çöktü, anne ve 3 çocuğu enkazdan yaralı kurtarıldı.

AA17 Ocak 2021 Pazar 19:35 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 19:38
ABONE OL

Savcılı Mahallesi Şimşek Sokak'ta 2 katlı metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz altında kalarak yaralanan 3 kişiyi kurtardı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, enkaz altında 1 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, çalışmalar sırasında 1 kişiyi daha kurtardı.

Enkazdan kurtarılanların anne Fatma Rahman ile çocukları Ömer Halebi (25), Ahmet Cesim (22) ve Muhammed Cesim (20) olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Rahman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemini sürdürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.