Feci kaza! Araç aracın üzerine çıktı

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Gaziantep'te meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı

Gaziantep'te, aynı yönde giden otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nurdağı yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Bayram ziyareti için Nurdağı'na giden sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 35 AL 1470 plakalı otomobil ile 33 AJH 48 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 1 kişiyi uzun uğraşlar sonucu kurtarırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
 

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