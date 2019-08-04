Hırsızı böyle yakaladı

Gaziantep'te motosiklet hırsızı yakalanarak polise teslim edildi
Gaziantep’in Nizip ilçesinde motosiklet çalmaya çalışırken sahibi tarafından yakalanan şüpheli, polise teslim edildi.
- İHA
Olay, sabah saatlerinde Nizip ilçesinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosikleti çalmak isteyen şüpheli, motosikletin sahibi tarafından suçüstü yakalandı. Motosikletin sahibi tarafından bir süre darp edilen ismi öğrenilemeyen şüpheli, ihbar üzerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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