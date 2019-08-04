Hırsızı böyle yakaladı

Olay, sabah saatlerinde Nizip ilçesinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosikleti çalmak isteyen şüpheli, motosikletin sahibi tarafından suçüstü yakalandı. Motosikletin sahibi tarafından bir süre darp edilen ismi öğrenilemeyen şüpheli, ihbar üzerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.