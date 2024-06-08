Gaziantep'te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsal Güllühöyük Mahallesi mevkiinde anız yangını olarak başlayan ve daha sonrasında ise ekili alanlar, dikili alanlar ile mera bölgelerine yayılan yangına yoğun müdahale sürüyor. Yangın ihbarı sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık, orman, jandarma ve güvenlik korucu ekipleri dört koldan alevlere müdahale etmeye devam ediyor.

Yangının, rüzgarın da etkisiyle yayılmaya devam etmesi üzerine kaymakamlığın talebiyle köylülerden de traktörleriyle çalışmalara destek vermeleri istendi. Kaymakamlık duyurusuyla ilçe devlet hastanesi önünde toplanan traktörler, ekiplerin yönlendirmesiyle belirlenen noktalara alevlerin yayılma noktalarına set çekerek çalışmalara destek veriyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları ekiplerin yoğun çalışmasıyla devam ediyor.