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Gaziantep'te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde anız yangını olarak başlayan ve mera bölgelerine yayılan yangına müdahale sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de traktörleriyle destek veriyor.

IHA8 Haziran 2024 Cumartesi 00:08 - Güncelleme:
Gaziantep'te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
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Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsal Güllühöyük Mahallesi mevkiinde anız yangını olarak başlayan ve daha sonrasında ise ekili alanlar, dikili alanlar ile mera bölgelerine yayılan yangına yoğun müdahale sürüyor. Yangın ihbarı sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık, orman, jandarma ve güvenlik korucu ekipleri dört koldan alevlere müdahale etmeye devam ediyor.

Yangının, rüzgarın da etkisiyle yayılmaya devam etmesi üzerine kaymakamlığın talebiyle köylülerden de traktörleriyle çalışmalara destek vermeleri istendi. Kaymakamlık duyurusuyla ilçe devlet hastanesi önünde toplanan traktörler, ekiplerin yönlendirmesiyle belirlenen noktalara alevlerin yayılma noktalarına set çekerek çalışmalara destek veriyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları ekiplerin yoğun çalışmasıyla devam ediyor.

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