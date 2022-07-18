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Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'te çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

AA18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:33 - Güncelleme:
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Merkez Şehitkamil ilçesi Burç Ormanları'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın bölgesinin yakınlarında Gaziantep Hayvanat Bahçesi ile Gaziantep Üniversitesi yerleşkesi bulunuyor.

VALİ GÜL: KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, Burç Ormanları'nda çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Vali Gül, sosyal medya hesabından, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Gaziantep Burç Ormanlarında yaklaşık bir saat önce başlayan yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının sebebi araştırılmaktadır. Geçmiş olsun" dedi.

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