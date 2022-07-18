Gaziantep'te orman yangını

Merkez Şehitkamil ilçesi Burç Ormanları'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın bölgesinin yakınlarında Gaziantep Hayvanat Bahçesi ile Gaziantep Üniversitesi yerleşkesi bulunuyor.
Gaziantep Valisi Davut Gül, Burç Ormanları'nda çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Vali Gül, sosyal medya hesabından, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Gaziantep Burç Ormanlarında yaklaşık bir saat önce başlayan yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının sebebi araştırılmaktadır. Geçmiş olsun" dedi.