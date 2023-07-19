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Gaziantep'te orman yangını: Müdahale başladı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Durmuşlar köyü mevkiinde orman yangını çıktı. Yangın sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükselirken, alevlere çok sayıda ekip ile helikopter ve söndürme uçağı ile müdahale ediliyor.

IHA19 Temmuz 2023 Çarşamba 17:07 - Güncelleme:
Gaziantep'te orman yangını: Müdahale başladı
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Orman yangını, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Durmuşlar Mahallesi ile Hamidiye Mahallesi arasındaki ormanlık alanda çıktı. Yangın ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının kısa sürede büyümesi ve bölgeden yoğun dumanların yükselmesi üzerine olay yerine yangın söndürme helikopterleri ile uçakları sevk edildi.

Yangına, helikopterler ve uçaklarla havadan, itfaiye, arazöz, jandarma ekiplerinin ise karadan müdahalesinin yoğun şekilde sürdüğü öğrenildi.

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