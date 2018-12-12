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Gaziantep'te petrol boru hattının üzerine yıldırım düştü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıldırım, petrol boru hattının üzerine düştü.

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geçen petrol boru hattına yıldırım isabet etti, hatta sızıntı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Gökçedere Mahallesi'nden geçen BOTAŞ'a ait ham petrol boru hattına yıldırım düştü.

Boru hattının zarar görmesiyle sızan ham petrol, mahalledeki bazı evlerin bahçelerine doldu. Mahalledeki 34 ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Sızıntı dolayısıyla bölgeyi kaplayan petrol kokusu ilçeye kadar ulaştı.

Bölgede itfaiye, AFAD ve BOTAŞ ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldız da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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