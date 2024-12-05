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Gaziantep'te PKK operasyonu

Gaziantep'te, jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

DHA5 Aralık 2024 Perşembe 10:49 - Güncelleme:
Gaziantep'te PKK operasyonu
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında PKK ile irtibatlı bazı şüphelileri belirledi. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen 16 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

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