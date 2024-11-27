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Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 21:02 - Güncelleme:
Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 15 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26-27 Kasım'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi.

15 KİŞİ YAKALANDI

Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda 15 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetin paylaştığı görüntüde ekiplerin belirlenen adreslere operasyon düzenlemesi, aramalarda tabanca ele geçirilmesi ve şüphelilerin emniyete götürülmesi yer alıyor.

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