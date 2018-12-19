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Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep'te kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
 
Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale edilmesi için kentin önemli kavşaklarında görev yaparak, sürücülere uyarılarda bulundu.
 
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de kırsal mahallerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptıklarını bildirdi.
 
Yağışların kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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