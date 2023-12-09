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Gaziantep'te sağanak sonrası hayat normale döndü

Gaziantep Valiliği, kentte etkili olan sağanak sırasında bazı bölgelerde suda mahsur kalan araçların kurtarılmasına yönelik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde kapanan yolların açıldığını duyurdu.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 02:45 - Güncelleme:
Gaziantep'te sağanak sonrası hayat normale döndü
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Gaziantep Valiliği, kentte etkili olan sağanak sırasında bazı bölgelerde suda mahsur kalan araçların kurtarılmasına yönelik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 21.00 sıralarında başlayan kuvvetli sağanak sırasında metrekareye 65 kilogram yağmur düştüğü belirtildi.

Buna bağlı olarak bazı sorunların yaşandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Metrekareye 65 kilogram düşen yağmur nedeniyle Çimento Kavşağı, Karşıyaka Tüneli, Yeşilvadi bölgelerinde trafikte aksamalar oluşmuştur. Yer yer mahsur kalan araçları kurtarma çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmamakla birlikte saat 05.00 ila 07.00 arasında yağışın tekrar etkisini artırması beklendiğinden sürücülerimizin belirtilen güzergahları kullanmamaları ve trafiğe daha dikkatli çıkmaları gerekmektedir."

Açıklamada, Valiliğin gelişmeleri takip ettiği belirtildi.

YOLLAR YENİDEN AÇILDI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde kapanan yolların açıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yağışların hemen ardından su birikintilerinin oluştuğu 16 noktaya müdahalede bulunulduğu ifade edilerek "Bu noktalara 23 dalgıç, 20 pompa, 6 kamyon, 4 greyder, 3 loder, 2 JCB, 30 iş makinesi ve 27 muhtelif araçla müdahale edilmiştir. Yürütülen çalışmalar sonucunda şu anda yağmur nedeniyle trafiğe kapalı yol bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 21.00 sıralarında başlayan kuvvetli sağanak sırasında metrekareye 65 kilogram yağmur düştüğü belirtilmişti.

Buna bağlı olarak bazı sorunların yaşandığı ifade edilen açıklamada, "Metrekareye 65 kilogram düşen yağmur nedeniyle Çimento Kavşağı, Karşıyaka Tüneli, Yeşilvadi bölgelerinde trafikte aksamalar oluşmuştur. Yer yer mahsur kalan araçları kurtarma çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmamakla birlikte saat 05.00 ila 07.00 arasında yağışın tekrar etkisini artırması beklendiğinden sürücülerimizin belirtilen güzergahları kullanmamaları ve trafiğe daha dikkatli çıkmaları gerekmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

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