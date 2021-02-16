Gaziantep'te silah kaçakçılarına eş zamanlı baskın

DHA 16 Şubat 2021 Salı 16:10 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 16:10

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bazı kişileri takibe aldı.

Polis ekiplerinin uzun süren takibinin ardından şafak vakti, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği baskınlarda, 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 tüfek, 6 tabanca, 11 şarjör, 8 tabanca iğnesi, 19 tabanca kabzası, 603 tabanca fişeği, 466 tüfek fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.