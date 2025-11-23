Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'ın finansman kaynaklarının deşifresi ve finanse edilmesinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde soruşturma yürütüldü.

DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ve örgüte fon sağladıkları öne sürülen 13 zanlı tespit edildi.

Ekipler, 12 adrese düzenledikleri eş zamanlı şafak operasyonuyla 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.