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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 16:29 - Güncelleme:
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a operasyon
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Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütleri ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen A.F.R.R, E.M.H.A. ve O.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M.H.A. ve O.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

A.F.R.R. ise sınır dışı işlemleri için Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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