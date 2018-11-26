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Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya operasyon: 9 gözaltı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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İstihbarat birimleri, terör örgütü PKK'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle, terör örgütü mensupları ile irtibatlı kişilerin örgütsel faaliyet yürüttüğünü belirledi.

Bunun üzerine başlatılan soruşturmada terör örgütüne eleman temin etmeye çalışan ve sosyal medyada terör örgütünü övücü ve özendirici paylaşımlarda bulunan şüpheliler belirlendi.

Polisin çalışmasını tamamlamasının ardından savcılık kararıyla şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanlarının katıldığı, insansız hava aracı destekli operasyonda; 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 57 kurşun, 1 terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile FETÖ/PDY terör örgütü içerikli yasak yayınlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.

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