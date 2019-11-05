Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK-KCK propagandasına 4 gözaltı
Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK-KCK propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında terör örgütü YPG/PKK-KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yapılan aramalarda ise 2 tabanca fişeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.