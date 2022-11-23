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Gaziantep'te teröristlerin katlettiği Ayşenur öğretmenin öğrencileri hüzünlü bir öğretmenler gününe hazırlanıyor

Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine önceki gün düzenlenen roketli saldırıda 21 yaşında şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan için Şırnak'taki 709 okulda anma töreni yapıldı.

AA23 Kasım 2022 Çarşamba 15:24 - Güncelleme:
Gaziantep'te teröristlerin katlettiği Ayşenur öğretmenin öğrencileri hüzünlü bir öğretmenler gününe hazırlanıyor
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İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, Şükrü Geliş İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törene katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Alkan ve tüm şehit öğretmenler için dua edildi.

Gazetecilere açıklama yapan Tetik, il genelinde 709 okulda şehit öğretmen Alkan için anma töreni düzenlediklerini söyledi.

Eğitimcilerin toplumun değeri olduğunu belirten Tetik, "Eğitimciler bu toplumun çimentosudur. Eğitimcileri hedef almak ancak terör örgütlerinin işidir. Onlar alçakça meslektaşımızı katlettiler ama milyonlarca Ayşenurlar yetiştireceğiz. Onların bu çirkin, alçak yüzlerini öğrencilerimize aktaracağız. Öğretmeni hedef almak alçaklıktır, terör örgütünü kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tören sonunda öğrencilere lokma dağıtıldı.

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