Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vatan, Hacıbaba, Hasırcıoğlu, Süleymanşah, Akdere ve Kavaklık mahallelerinde önceden belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 7 gram esrar, 20 gram eroin, 200 gram sentetik uyuşturucu, 704 uyuşturucu hap, terazi, 2 pompalı tüfek ele geçirildi.
Adreslerde gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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