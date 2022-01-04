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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu!

Gaziantep'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 269 şüpheliden 20'si, mahkemece tutuklandı.

DHA4 Ocak 2022 Salı 10:28 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 10:28
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 269 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 13 kilo 711 gram metamfetamin, 2 kilo 215 gram esrar, 191 gram bonzai, 33 gram eroin, 265 uyuşturucu hap, 9 hassas terazi, 3 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 249'u da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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