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Güncel

Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla görüntülenen 7 kişi yakalandı

Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla görüntülenen 7 kişinin yakalandığını bildirildi.

AA27 Eylül 2024 Cuma 15:16 - Güncelleme:
Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla görüntülenen 7 kişi yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla görüntülenen 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya "gereği yapıldı-31" başlığıyla yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan ve Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halk arasında korku ve endişeye yol açan kişilere ilişkin Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığını belirtti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve devriye ekipleri koordinesinde adres sorgulama ve saha çalışmaları başlatıldığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada yer alan şahısların da içinde bulunduğu 7 şüpheli (B.A, S.D, Y.S, A.D, A.Ç, E.A. ve H.H.K.) yakalanmıştır. Halkımızın huzurunu kaçıranlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Aziz milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz. Milletimize sözümüz olsun."

  • Gaziantepe operasyon
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