Gaziantep'te yakalanan FETÖ şüphelisi ''mahrem imamlık'' da yapmış

AA 02 Mayıs 2020 Cumartesi 12:21 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 12:22

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu belirlenen ve dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan H.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Twitter'da "@kacsaatolduson" isimli hesabın da yöneticisi olduğu iddia edilen zanlının, farklı kişiler üzerine kayıtlı iki hatla ByLock kullandığı öğrenildi.

Eski öğretmen H.Y'nin, örgütün dershanelerinde çalıştığı, örgütsel toplantılar yaptığı ve 2014-2016 yıllarında Bingöl'de örgütün emniyet yapılanmasında "müdür" konumunda "mahrem imam" görevinde bulunduğu belirtildi.