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Gaziantep'te yakalanan FETÖ şüphelisi ''mahrem imamlık'' da yapmış

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan ve örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden olduğu iddia edilen şüphelinin 'mahrem imamlık' da yaptığı belirlendi.

AA02 Mayıs 2020 Cumartesi 12:21 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 12:22
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu belirlenen ve dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan H.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Twitter'da "@kacsaatolduson" isimli hesabın da yöneticisi olduğu iddia edilen zanlının, farklı kişiler üzerine kayıtlı iki hatla ByLock kullandığı öğrenildi.

Eski öğretmen H.Y'nin, örgütün dershanelerinde çalıştığı, örgütsel toplantılar yaptığı ve 2014-2016 yıllarında Bingöl'de örgütün emniyet yapılanmasında "müdür" konumunda "mahrem imam" görevinde bulunduğu belirtildi.

Adana'da 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, çok sayıda silah ele geçirildi

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