Alınan bilgiye göre, Nizip Sanayi Sitesi 14. Cadde'de tamiratı yapılan yakıt tankeri patladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Nizip Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tamirhanede, bir tankerin oksijen kaynağı ile kesilmesi esnasında tanker içerisinde sıkışan gazın patlaması neticesinde maalesef olay yerinde bulunan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 3 vatandaşımız yaralanmıştır."



Yaralıların Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldığını bildiren Çeber, "Olay yeri inceleme ekiplerimiz araştırmalarına devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.