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Gaziantep'te yakıt tankeri patladı: 2 ölü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA28 Şubat 2025 Cuma 11:15 - Güncelleme:
Gaziantep'te yakıt tankeri patladı: 2 ölü
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Alınan bilgiye göre, Nizip Sanayi Sitesi 14. Cadde'de tamiratı yapılan yakıt tankeri patladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Nizip Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tamirhanede, bir tankerin oksijen kaynağı ile kesilmesi esnasında tanker içerisinde sıkışan gazın patlaması neticesinde maalesef olay yerinde bulunan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 3 vatandaşımız yaralanmıştır."

Yaralıların Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldığını bildiren Çeber, "Olay yeri inceleme ekiplerimiz araştırmalarına devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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