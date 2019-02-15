Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü, Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi'ne bağlı Narkotim ekipleri ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekipler, Yukarıbayır ve Cemal Gürsel Mahalleleri'nde belirlenen adreslere yaptığı operasyonlarda 52 gram esrar, 14 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 372 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 20 adet fişek ele geçirdi. Malzemelere el koyan polis, B.Z., H.B. S.İ.T. M.S., H.F.K, H.E.H, M.Ö., Y.,Ö., Y.H., İ.B., F.M. ve M.A.K.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Z., M.S. ve İ.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.