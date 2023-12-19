İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2023 Salı / 7 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0882
  • EURO
    31,8654
  • ALTIN
    1896.23
  • BIST100
    7644.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gaziantep'te yerel gazeteye saldırı davasında 6 sanığa hapis cezası verildi
Güncel

Gaziantep'te yerel gazeteye saldırı davasında 6 sanığa hapis cezası verildi

Gaziantep'te 5 yıl önce yerel gazetenin imtiyaz sahibine yönelik silahlı saldırıyla ilgili davada, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim A'nın da arasında olduğu 3 sanık 18'er yıl, diğer 3 sanık ise 12 yıldan 15 yıla kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırıldı.

AA19 Aralık 2023 Salı 14:57 - Güncelleme:
Gaziantep'te yerel gazeteye saldırı davasında 6 sanığa hapis cezası verildi
ABONE OL

Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sadık Onur M, Selçuk Y, İrfan G, Yılmaz D, Mahmut P. ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim A. ile taraf avukatları katıldı.

Sanıkların sadece birer yakının alındığı duruşmada, sanıkların iddiaları reddettiği öğrenildi. Duruşma savcısı, celse arasında, sanıkların cezalandırılmasına yönelik mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrar etti.

Mahkeme heyeti, İbrahim A, Sadık Onur M. ve Mahmut P'yi "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçuna azmettirmekten 18'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu sanıklara indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmeden heyet, aynı suçtan Selçuk Y'ye indirim uygulayarak 12 yıl, sanıklar İrfan G. ve Yılmaz D'ye "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıl hapis cezası verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Yerel gazete imtiyaz sahibi Mahmut Ö'nün 27 Nisan 2018'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili davaya bakan Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Nisan 2021'deki karar duruşmasında, Sadık Onur M. ve Selçuk Y'ye "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20'şer yıl, aynı suçtan sanıklar İrfan G. ve Yılmaz D'ye 16 yıl 8'er ay hapis cezası vermişti.

"Suça yardım" suçundan 10 ay hapis cezası verilen tutuksuz sanık Mahmut P. ile İbrahim A. ise saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 28 Haziran 2022'de tutuklanmıştı.

Yerel mahkemenin sanıklar Sadık Onur M, Selçuk Y, İrfan G, Yılmaz D. ve Mahmut P. hakkında verdiği hüküm, Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulunmamıştı. Sanıkları azmettirdiği öne sürülen İbrahim A. hakkında açılan dava, bu dosyayla birleştirilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.